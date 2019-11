DOURADOS Redução da tarifa do esgoto de 70% para 50% do valor da água foi uma conquista da Prefeitura de Dour

Prefeita Délia Razuk e o procurador-geral Sergio Henrique em reunião com o presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, para discutir renovação do contrato de concessão Foto: A. Frota

A redução da tarifa do esgoto de 70% para 50% do valor da água consumida foi uma vitória conquista pela Prefeitura de Dourados, que fez a reivindicação durante o processo de renovação da concessão com a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

O anúncio desta medida foi feito esta semana pela própria Sanesul, que confirmou a decisão que está prevista no contrato de renovação da concessão dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto em Dourados.

Conforme dados da Sanesul, “as contas faturadas no mês de outubro com vencimento a partir de primeiro de novembro já foram contempladas com a redução da tarifa”.

O diretor comercial e de operações da Sanesul, Onofre Assis de Souza, afirmou que “a tarifa média do esgoto sanitário no Brasil varia de 70% até 100% entre os estados e municípios. A da Sanesul é de 50%, bem abaixo da média nacional”.

A Administração da prefeita Délia Razuk colocou uma das metas o benefício da coletividade para a renovação do contrato, como esta redução da tarifa e a compensação financeira com as obras em várias regiões da cidade.