Melhorias Governo investe mais de R$ 43 milhões na Região Sul-Fronteira

Um dos maiores assentamentos da Reforma Agrária do Brasil, em Ponta Porã, também foi beneficiado com investimentos. Foto: Chico Ribeiro.

O Governo do Estado ratificou esta semana sua atuação estruturante nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Em uma agenda intensa pela região Sul-Fronteira do Estado entre entregas, anúncios, autorizações, visitas e ordens de serviço, o Governo divulgou cerca de R$ 43,9 milhões em investimentos para quatro municípios.

“O governador Reinaldo Azambuja mostrou na prática que temos um governo municipalista. Inauguramos vias urbanas, pontes, demos ordem de serviço para casas, pavimentos, obras de restauração, levamos mais saúde com novas estações de tratamento de esgoto. Enfim, isso resume o lema do governo presente, responsável e transparente que quer melhorar a vida das pessoas” disse o secretário de Estado de Infraestrutura, Helianey Silva. Ele acompanhou o governador durante às visitas aos municípios de Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Sete Quedas e Ponta Porã.

Em Coronel Sapucaia o grande destaque foram as obras de saneamento. O município recebeu a ampliação do sistema de esgotamento sanitário no valor de R$ 3,5 milhões e o anúncio de mais R$ 2,4 milhões para a perfuração de um novo poço tubular profundo para o município. “Mato Grosso do Sul realiza o maior volume de investimentos em saneamento dentre todos os estados brasileiros”, pontuou Reinaldo Azambuja.

Já em Aral Moreira, além da ponte sobre o rio Guaimbé, na rodovia MS-379, que custou mais de R$ 1 milhão, o governador também autorizou a licitação para pavimentação de diversas ruas do município que poderão receber até R$ 1,8 milhão de investimentos. O governador também autorizou o início das obras de pavimentação de outras ruas no município, com investimentos de R$ 890 mil.

Sete Quedas foi o terceiro município visitado e o que recebeu o maior montante em investimentos. São R$ 15,8 milhões frutos de recursos próprios do Governo e de parcerias com o Governo Federal e o Município. Entre as principais obras, a gestão estadual entregou mais uma ponte no valor de R$ 1,1 milhão, autorizou a licitação da pavimentação de diversas ruas – R$ 1,3 milhão -, e visitou as obras das 100 unidades habitacionais dos residenciais Itaporã I e II que estão em construção e recebem um maciço investimento de R$ 8.207.306,13.

Durante a passagem por Sete Quedas, Reinaldo Azambuja ouviu do prefeito Francisco Pirolli, o que tem sido repetido por outros administradores municipais: “Quando você tem um governador desse nível, é diferenciado. Estamos longe de Campo Grande, mas ele olha para os anseios da nossa população. Todos nós cidadãos estamos orgulhosos pelo que o senhor tem feito na nossa cidade”.

A série de investimentos anunciados, entregues pelo Governo do Estado e que reforçam o seu caráter municipalista e estruturante finalizou com a entrega de obras em Ponta Porã. São R$ 14,3 milhões empregados na construção de casas, mais saneamento, cascalhamento, asfalto novo e na reforma do escritório da Iagro.

O Governo entregou para o município mais R$ 2,5 milhões do sistema de abastecimento de água, autorizou o cascalhamento das estradas vicinais de um dos maiores assentamentos da Reforma Agrária do Brasil, no distrito do Itamarati, entregou a reforma da Iagro e ainda assinou a ordem de serviço para a pavimentação e recapeamento de diversas ruas. “Já fui prefeito [de Maracaju] e sei bem a importância da presença do governo nos municípios; por isso, somos parceiros de todos os 79 municípios independentemente de partidos, porque a gente administra para as pessoas, para melhorar a qualidade de vida delas”, tem afirmado o governador Reinaldo Azambuja.