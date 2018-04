Acidente Reitor e motorista da Uems se envolvem em acidente e uma pessoa morre

Foto: Foto: Oswwaldo Duarte

Emanoel Augusto Carvalho da Mata, de 24 anos, morreu após tomar o caminhão que ele conduzia, na manhã desta sexta-feira (13), na MS-157, entre os municípios de Maracaju e Itaporã.

A fatalidade ocorreu na ponte sobre o Rio São Domingos.

Segundo informações, o reitor da Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Fabio Edir dos Santos e o motorista Luiz Ramão de Oliveira, estavam no Pálio que bateu no caminhão tombado, porém escaparam ilesos

Os servidores públicos seguiam para Campo Grande, onde o gestor da universidade seria homenageado às 9h.