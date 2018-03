Relator de recurso eleitoral pede cassaÃ§Ã£o do prefeito e convoca novas eleiÃ§Ãµes para Rio Verde

Relator de recurso eleitoral pede cassação do prefeito e convoca novas eleições para Rio Verde

Nesta segunda-feira (19), o juiz Cézar Miozzo, do TRE/MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), pediu a cassação dos diplomas do prefeito e vice de Rio Verde, Mário Alberto Kruger e Dinalva Vianna.

O juiz também declarou nulos os votos obtidos por eles e enfatizou a necessidade de novas eleições no município. Como se não bastasse, Miozzo também multou Mário e Dinalva.

Segundo o relatório, prefeito e vice infringiram o artigo 41-a da Lei das Eleições, que diz:

“Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990”.

Por telefone, Mário Kruger disse que hoje foi lido apenas o relatório e que para que o mesmo tenha efeito a maioria dos juízes tem de votar a favor. “Ainda faltam seis dos setes votos”, garantiu o prefeito.

O recurso é movido pelo ex-prefeito da cidade, José de Oliveira, que concorreu às eleições e perdeu por apenas 76 votos. Durante a eleição, Zé usou vários meios para denunciar a compra de votos.