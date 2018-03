SaÃºde do Homem e da Mulher Rural: SENAR/MS realiza mais de 700 atendimentos em Jardim - MS

Jardim Saúde do Homem e da Mulher Rural: SENAR/MS realiza mais de 700 atendimentos em Jardim - MS

Aconteceu no último sábado, dia 24 de março na Unidade Básica de Saúde Nestor Pereira, em Jardim - MS, o programa especial saúde do homem e da mulher rural.

O programa é uma realização do Senar-MS, junto com o Sindicato Rural de Jardim, com o apoio da Famasul e da Prefeitura Municipal através das secretarias de Saúde e Assistência Social, assim como também da Sociedade Brasileira de Urologia.

Mais de 700 procedimentos foram realizados. Entre os exames destacam-se os preventivos de câncer. Consultas médicas com urologista, ginecologista e clínico geral. Consultas odontológicas também foram realizadas, além de exames preventivos, testes rápidos de PSA (câncer de próstata), HIV, Sífilis, Hepatite, glicemia e aferição de pressão.

A Secretaria de Assistência esteve presente com o objetivo de informar a população sobre os programas sociais e assistenciais oferecidos pelo município.

O prefeito Guilherme Monteiro (PSDB) agradeceu a presença do Sr. Maurício Saito, presidente da FAMASUL (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), do Sr Lucas Galvan, Superintendente do SENAR/MS, a José Eduardo Grubert presidente do Sindicato Rural de Jardim, aos médicos que participaram da ação e aos demais representantes de entidades.

“Parcerias são essenciais para o bom andamento do serviço público. Aproveito a oportunidade para agradecer o empenho de todos os envolvidos que buscam atender cada vez melhor os jardinenses", ressaltou o prefeito.