Jardim Secretaria Municipal da Saúde realiza capacitação sobre hanseníase Dia Mundial de Combate à Hanseníase

A Secretaria Municipal de Saúde do município de Jardim promoveu no último dia 25, um treinamento de capacitação para os profissionais da saúde no intuito de diagnosticar com maior precisão os casos de hanseníase na atenção básica de saúde. A capacitação faz parte da programação de educação continuada da secretaria de saúde, a qual destacou o dia 27 de janeiro como sendo o Dia Mundial de Combate à Hanseníase.

O treinamento foi ministrado pela Dra. Eliane Aquino Paranhos e contou com a colaboração e participação de outros servidores da secretaria da saúde, vigilância epidemiológica. Participaram do evento médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e agentes comunitários de saúde.

Segundo a Secretária Municipal de Saúde, Marcelly Trindade, o objetivo desta capacitação é melhorar o diagnóstico da doença e a suspeita da hanseníase que, em muitas vezes, é confundida com micoses e outras doenças de pele, além de reforçar as características da doença, possibilitando com que os profissionais possam informar o paciente do diagnóstico de forma correta.

"Oferecemos essa capacitação nos dois turnos para que todos profissionais pudessem estar presentes. Em nosso município temos atualmente 20 casos de hanseníase, onde os pacientes já estão em fase de tratamento. Essa é uma doença de fácil diagnóstico e tem tratamento, mas é fundamental que este seja realizado em uma das nossas Unidades Básicas de Saúde". Destacou a secretária.