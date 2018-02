Jardim Segunda-feira (19) é dia de volta às aulas na rede municipal de ensino

A Prefeitura de Jardim, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que as atividades para professores, coordenadores e diretores serão retomadas na próxima quinta-feira, dia 15 (quinta-feira), onde darão início à jornada pedagógica, iniciando os preparativos para o acolhimento dos alunos.

Na próxima segunda-feira, dia 19 de fevereiro iniciará o período letivo com o ingresso dos alunos dos Centros Integração de Educação Infantil (CIEI’s) e Ensino Fundamental I e II. Os professores das escolas da rede municipal também irão até as unidades para organizar as salas e os materiais para recepcionar os alunos.

A Secretária Municipal de Educação, Eliana Cafure Peixoto ressalta “Estão asseguradas no calendário escolar a Formação Pedagógica para nossos professores, coordenadores e diretores, promovendo o enriquecimento da educação no município”, conclui.

A equipe da Secretaria Municipal de Educação está à disposição das escolas do municipal para orientações e esclarecimentos ou diretamente, na Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Vereador Romeu de Medeiros, nº 976 – Centro – Jardim – MS ou através do telefone 67 3251.5875 / (67) 99690.9531.