Pesca ilegal Sem autorização para pesca, PMA autua nove infratores no rio Miranda, em MS

Policiais Ambientais do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, em Bonito realizavam patrulhamento fluvial na sexta-feira (15) no rio Miranda, no município de Bonito e autuaram nove pescadores, por pesca ilegal.

Ao vistoriarem uma embarcação na região do pesqueiro do Dedé, a 40 km da cidade de Anastácio, onde estavam três pescadores paulistas, residentes em Avaré, a PMA verificou que os pescadores, de 31, 46 e 56 anos, não possuíam autorização de pesca. Eles iniciavam a pescaria e ainda não tinham capturado nenhum pescado.

Mais quatro embarcações foram abordadas nas proximidades do pesqueiro do “Porto Novo,” a 100 km da cidade de Bonito e foram autuadas mais seis pessoas pelo mesmo motivo. Cinco infratores de Chapadão do Sul, de 37, 41, 41, 45 e 50 anos e um campo-grandense, de 45 anos.

Ao todo foram apreendidos cinco barcos, cinco motores de popa, cinco carretilhas e quatro molinetes de pesca com varas. Cada infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 500,00, perfazendo R$ 4.500,00.

ALERTA - A pesca sem licença não é crime ambiental, porém, a PMA alerta que é documento necessário para a pesca no Estado e sua falta caracteriza-se como infração administrativa, que prevê, além da multa mínima de R$ 300,00 até a máxima de R$ 10.000,00, a apreensão de barco, motor, produto e material da pesca, bem como veículos utilizados.