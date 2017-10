Pesca predatória Sem autorização, pescadores tentam a sorte na beira dos rios em MS

Cinco pescadores foram autuados por pesca ilegal na região da Volta Grande, a 80 km da cidade de Bonito. Segundo a PMA, ao vistoriar uma embarcação, onde estavam dois paulistas, de 31 e 34 anos, residentes em Mogi Mirim e Mogi Guaçu (SP), não possuíam autorização de pesca. Eles iniciavam a pescaria e ainda não tinham capturado nenhum peixe.

Na mesma região foi abordada outra embarcação, onde estava mais um paulista (31), de Mogi Guaçu (SP), que foi autuado pelo mesmo motivo. Ele também não havia capturado pescado.

Em seguida, mais uma embarcação foi abordada e foram autuados mais dois pescadores, de 31 e 35 anos, residentes em Naviraí, pelo mesmo motivo.

Ao todo foram apreendidos três barcos, três motores de popa e cinco molinetes de pesca com varas. Cada infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 500,00, perfazendo R$ 2.500,00.

Rio Aquidauana

No mesmo dia, mas no rio Aquidauana, um pescador foi autuado por capturar pescado abaixo da medida permitida por lei. Ele pescava nas proximidades da fazenda Anhumas e havia capturado um exemplar de pescado da espécie pacu, no momento em que os Policiais o abordaram na tarde de quinta-feira (12). O pescado foi apreendido e, por estar vivo em um viveiro, foi devolvido ao rio.

O infrator (38), residente em Campo Grande foi autuado administrativamente e multado em R$ 750,00. Ele também responderá por crime ambiental de pesca predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção.

Rio Apa

E na fronteira com o Paraguai, no rio Apa, a PMA de Bela Vista trocou tiros com homens que pescavam utilizando rede (petrecho proibido), em um local denominado Corredeira Praia Grande (local proibido para a pesca).

A equipe avistou os infratores, que ao verem os Policiais, um deles que estava na mata atirou rumo à embarcação da PMA, no intuito de que houvesse tempo para que o infrator que estava pescando fugisse. Os Policiais revidaram com tiros de fuzil e os homens abandonaram a rede de pesca e fugiram pela mata em território Paraguaio. A rede e 17 kg de pescado que estavam em uma sacola foram apreendidos. Os peixes foram doados para a APAE de Bela Vista.

(Mais petrechos ilegais) – Em apenas 2 dias (12 e 13) durante fiscalização a equipe localizou e retirou do rio Apa, mais cinco redes de pesca, e retirou 30 anzóis de galho, que estavam armados no curso d’água. Os proprietários dos materiais ilegais não foram localizados.

Já em Bonito, equipes que realizam fiscalização no rio Miranda cortaram e retiraram do rio 202 anzóis de galho.

Fiscalizações preventivas dessa natureza são fundamentais para a prevenção à pesca predatória, tendo em vista o grande poder de captura e depredação dos cardumes, dos petrechos proibidos de pesca como esses retirados do rio pelos policiais. Além disso, há grande dificuldade de deter os autores, pois tais petrechos são armados em curto espaço de tempo e os pescadores não permanecem no rio durante a pesca, fazendo somente a retirada dos peixes, também em tempo bastante curto.

ALERTA - A pesca sem licença não é crime ambiental, porém, a PMA alerta que é documento necessário para a pesca no Estado e sua falta caracteriza-se como infração administrativa, que prevê, além da multa mínima de R$ 300,00 até a máxima de R$ 10.000,00, a apreensão de barco, motor, produto e material da pesca, bem como veículos utilizados.