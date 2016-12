Cidade Sem salário, enfermeiros paralisam atividades em Jardim

A partir desta quinta-feira (22) trabalhadores em enfermagem de jardim, Hospital Marechal Rondon, paralisarão as atividades, por tempo indeterminado. O motivo é o atraso salarial da folha de novembro que deveria ser efetuado no 5º dia útil de dezembro. A decisão aconteceu após assembleia geral da categoria.

Os profissionais - que durante todo ano enfrentaram constantes atrasos nos pagamentos de suas remunerações – também têm o receio em relação ao 13º salário. “A maioria são chefes de família, têm seus compromissos financeiros, trabalharam e reivindicam o que lhes é assegurado pela legislação. Como o pagamento está atrasado, temos sim a preocupação com o 13º, esses trabalhadores dedicam-se no dia a dia e merecem ser valorizados”, destaca o presidente do SIEMS (Sindicato dos Trabalhadores da área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul), Lázaro Santana.



Repasse da prefeitura

A justificativa do atraso é a falta de repasse financeiro da prefeitura municipal. “O departamento administrativo do hospital não deu previsão para o pagamento, por isso, os trabalhadores não viram outra alternativa que não a paralisação das atividades”, ressalta Lázaro.



O Hospital Marechal Rondon atende 8 municípios e faz cirurgias de média complexidade. (Com assessoria)