Interior Semáforos desativados, pedestres sofrem ao andar nas ruas de Dourados

Foto: Joandra Alves/Dourados News

Os semáforos para pedestres que não estão funcionando na região central da cidade vêm causando riscos para os que procuram atravessar as vias. Segundo populares, é preciso muito cuidado no momento de atravessar as ruas, já que não há a identificação visual.

A reportagem esteve visitando a região central da cidade e constatou que para atravessar as vias, a atenção deve ser redobrada, já que não é possível se orientar pelos semáforos destinados para pedestres.

A maioria não funciona, estão com as lâmpadas quebradas e sujos. Aqueles instalados para que fossem acionados por pedestres, dando preferência para eles também estão com defeitos.

Os locais visitados pela redação foram a rua Dr. Nelson de Araújo com a avenida Weimar Gonçalves Torres; na avenida Marcelino Pires com a João Cândido Câmara, instalados em frente à praça Antônio João no centro da cidade tem apenas o local que indica sobre o aparelho, no entanto o mesmo não tem mais.

Outro ponto visitado foi a rua Joaquim Teixeira Alves no cruzamento da rua João Cândido Câmara, local de muita circulação de pessoas por conta de agências bancárias. Nesse local, alguns semáforos não funcionam, já outros até sinalizam, no entanto o pedestre tem que estar bem perto dele para ver.

Para o motorista Osvaldo Francisco Silva de 68 anos, atravessar a via é muita atenção, segundo ele, ainda mais com a idade que deve ser cuidadoso para não cair ou ser atropelado.

"Os semáforos para pedestre não funcionam na região central faz tempo, é preocupante, ainda mais para nós que temos uma certa idade e não temos mais a rapidez de pessoas mais novas. Para atravessar é preciso cuidado, pois muitos condutores não respeitam e com isso pode ter um atropelamento", disse o motorista.

Outro que também alega dificuldades em atravessar a via, por conta dos semáforos destinados a pedestres não funcionar, é o vendedor ambulante Carlos Roberto da Costa de 52 anos, ele conta que prefere atravessar as vias quando os veículos realmente param.

"É complicado, pois não tem como nos orientar com o não funcionamento dos semáforos, o jeito é atravessar quando os veículos realmente param. Não temos segurança em atravessar as vias, seria bem melhor se tivessem funcionando", comentou o vendedor.

Em contato com a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Dourados), buscando informação se iniciaram ou há um projeto para a manutenção dos sinalizadores, para que voltem a funcionar, a informação repassada pelo diretor Carlos Fábio Selhorst dos Santos, é que já iniciaram um estudo para verificar qual são os semáforos que necessitam de manutenção.

"Estamos realizando um estudo para reativar esses semáforos, assim como a melhor forma de fazer. Os levantamentos necessários já estão sendo feitos e assim colocar em funcionamento", disse Carlos Fábio.

Problema antigo

Em abril de 2015, o Dourados News já havia publicado um material relatando o problema, que segue até o momento.

Na época, os mesmo os cruzamentos foram visitados. Em contato com a Agetran, do qual era o diretor presidente, Hamad Hassam Gebara, durante a gestão de Murilo Zauith, a informação repassada era que o órgão realizaria o levantamento das condições de cada semáforo, e analisaria caso a caso para decidir o que pode ser feito para melhorar a sinalização nos locais, assim como os antigos seriam revitalizados,