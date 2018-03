Senar/MS leva atendimentos de saÃºde para CassilÃ¢ndia

Senar/MS leva atendimentos de saúde para Cassilândia Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural acontece neste sábado (10) no Posto de Saúde Central

O Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural realiza neste sábado (10) a edição do Programa Especial Saúde do Homem e da Mulher Rural em Cassilândia. A iniciativa vai acontecer no Posto de Saúde Central do município.

A ação é realizada em parceria com o Sindicato Rural de Cassilândia, secretarias municipais de Saúde, Educação, Administração e Assistência Social, além da SBU/MS – Sociedade Brasileira de Urologia.

Serão oferecidos consultas com urologista e ginecologista, exames de preventivo e PSA, vacinas, testes rápidos para diagnósticos de Sífilis, HIV e Hepatite B e C, e aferição de pressão. Haverá ainda atendimento para emissão e atualização de documentos como Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e reservista, corte de cabelo, orientações sobre dengue com equipe de vetores, e avaliação física.

SERVIÇO

O quê? Programa Especial Saúde do Homem e da Mulher Rural

Quando? 10/03/2018 – sábado

Onde? Posto de Saúde Central de Cassilândia - Rua Dr. Manoel Tomaz da Silva, 293 – Centro.