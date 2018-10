Dourados Sensação térmica bate quase 36ºC em Dourados

A sensação térmica na tarde desta terça-feira (16/10) em Dourados chegou próxima dos 36ºC. De acordo com a Embrapa Agropecuária do Oeste, sediada no município, a máxima do dia ocorreu às 14h38, com 33,7ºC, com sensação atingindo 35,9ºC dez minutos mais tarde.

A mínima de hoje foi de 19,2ºC, às 4h38. Na segunda-feira, os termômetros variaram entre 20,2ºC e 30,7ºC.

Conforme a Embrapa, o calor desta tarde eleva o alerta ao nível de ‘muita atenção’ aos douradenses.

Previsão

De acordo com o Cptec (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos), pode chover ainda no final da tarde e início da noite desta terça-feira em Dourados.

Para a quarta-feira existe a possibilidade de chuvas no decorrer do dia, com máxima de 28ºC e mínima de 21ºC.