Dourados Servidores públicos são presos por furtar combustível de máquinas da Agesul para revender "Cada servidor furtava 200 litros de combustível, totalizando 800 por semana"

O grupo vai responder por quatro crimes Foto: Reprodução/Adilson Domingos

Quatro acusados, servidores públicos da Agesul (Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos) foram presos por volta das 19h de ontem, quarta-feira (4). Acusados de furtar óleo diesel de máquinas utilizadas em canteiros de obras da empresa pública para revender. O caso aconteceu em Dourados, 233 quilômetros de Campo Grande.

Antônio Ferreira da Silva, 47 anos, Celso Ovelar, 46 anos, Juarez Augusto da Silva, 49 anos, e José da Cruz Gomes Pereira, 52 anos, foram autuados por peculato, associação criminosa, venda ilegal de combustível e crime ambiental.

Conforme o delegado do SIG (Setor de Investigações Gerais), Rodolfo Daltro, a investigação começou há 30 dias após denúncia de diretores do órgão. Cada servidor furtava 200 litros de combustível, totalizando 800 por semana.

Galões foram apreendidos em poder dos funcionários públicos. Foto: Adildon Domingos

O litro era vendido no varejo na cidade e região por R$ 2,50, preço muito abaixo do valor praticado no mercado. A polícia encontrou com o grupo 95 galões de diversas medidas, seis deles estavam cheios. Os servidores foram encaminhados para o 1º Distrito Policial. Os quatro são servidores efetivos.

Durante investigação, um comprador, identificado como Joel Bispo, foi flagrado comprando 80 litros de óleo diesel. Ele foi autuado e vai responder por receptação.