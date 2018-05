Sesi de Corumbá reúne parceiros para alinhar detalhes da Ação Global 2018

O Sesi de Corumbá reuniu, nesta quarta-feira (02/05), no auditório da instituição, os parceiros da edição 2018 da Ação Global para alinhar detalhes do evento, que será realizado no próximo dia 26 de maio na Praça de Eventos Leandro Corrêa, localizada entre as ruas Pedro Celestino e Isaac Cardoso Filho, na Vila Ferreira, no município. O evento é uma iniciativa do Sesi em parceria com a TV Morena e integra a programação de “Maio – Mês da Indústria”, que será lançada na próxima quarta-feira (09/05) no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS).

Ao abrir o encontro, o 3º vice-presidente-regional da Fiems, Lourival Vieira Costa ressaltou o esforço para que a Ação Global fosse realizada em Corumbá (MS). “Defendi o município porque em 2016 os atendimentos superaram as expectativas, demonstrando o quando a cidade valoriza esse tipo de evento, que beneficia tantas pessoas, levando serviços em diversas áreas para a nossa população”, declarou.

Segundo a gerente do Sesi de Corumbá, Silvana Tavares, essa foi a primeira reunião de alinhamento com os parceiros que estarão na Ação Global. “Nossa expectativa é de atender 5 mil pessoas no evento e até o momento já temos 20 parceiros. Estamos recebendo as propostas de trabalho e já temos vários serviços nas áreas da educação cidadania e saúde. Teremos outra reunião no próximo dia 24 de maio para fecharmos todo o evento”, afirmou.

Responsável pelo cerimonial da Prefeitura de Corumbá, Sahar Safa, destacou que é uma honra para o município receber a Ação Global novamente. “Essa reunião foi um momento para tirarmos todas as dúvidas e alinharmos nossas ações para que o evento possa ser um sucesso, atendendo de forma eficiente a população corumbaense, que precisa de serviços como os que são oferecidos pela Ação Global”, reforçou.

A gerente do Senac de Corumbá, Patrícia Greicy Pereira da Silva, reforçou que a Ação Global beneficiará de forma significativa a população do município. “Acredito que é um evento que vem para somar, proporcionando às pessoas daqui acesso a uma série de serviços em um único lugar. O Senac se orgulha de ser parceiro e vamos contribuir para que tudo saia da melhor forma”, garantiu.