Douradão Sete de Dourados é goleado pelo Comercial em amistoso

A equipe do Sete de Dourados começou 2017 com o pé esquerdo ao ser goleado pelo placar de 4 a 0 pelo Comercial de Campo Grande, em pleno estádio Douradão, no primeiro amistoso de preparação para o Campeonato Estadual e a Copa Verde. O amistoso foi disputado na noite desta quarta-feira, dia 18 de janeiro.

Sob o comando do treinador Márcio Bittencourt, ex-Corinthians, o colorado de Campo Grande chegou terça-feira, em Dourados, visando tirar o máximo de rendimento possível da equipe.

A estratégia deu resultado. A goleada foi construída com tentos marcados por Andresson, Lucas Cassiano, Fernando e Washington. O amistoso também foi uma reedição da final do Estadual 2016, quando o Sete bateu o Comercial por 2 a 1 no Douradão e depois por 2 a 0 no estádio das Moreninhas, levando o título.