Infraestrutura Sonora recebe R$ 1,1 milhão em envestimento do governo estadual "Reinaldo Azambuja quer ampliar o apoio financeiro aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul"

Recursos do Governo do Estado somados à emenda parlamentar do deputado federal Luiz Henrique Mandetta garantem obras de infraestrutura urbana em Sonora. Com R$ 1,1 milhão, serão feitos sistema de drenagem e asfalto no bairro Jardim dos Estados.

Conforme o prefeito Enelto Ramos, a parceria entre o governador Reinaldo Azambuja e o deputado Mandetta resultou em conquistas para os sonorense. “As obras de pavimentação asfáltica e drenagem do Jardim dos Estados era um sonho muito esperado e que graças a essa parceria iremos dar início trazendo o conforto e qualidade de vida à população”, falou.

A aplicação dos recursos faz parte do compromisso do governador Reinaldo Azambuja em ampliar o apoio financeiro aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Para ele, essa “é uma forma de parceria que tem dado certo”.

“Eu digo sempre que governos têm que governar para pessoas e não para partidos. É assim que estamos trabalhando”, avaliou o governador, dizendo ainda que “os grandes ganhos” da parceria entre o Governo do Estado e os deputados federais são da população.

A ordem para liberação dos valores foi assinada nesta segunda-feira (19.6), em solenidade no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. Participaram do evento o governador Reinaldo Azambuja e prefeitos dos municípios beneficiados. Ao todo, 24 foram contemplados com recursos.

Mais investimentos

O Governo do Estado atua em Sonora e mantém no município investimentos em todas as áreas. Na cidade, recursos estaduais foram e são aplicados em obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário (R$ 1,1 milhão), sinalização viária (R$ 149 mil), entre outras. Além de infraestrutura, o Governo investiu em repasses na área de saúde por meio de convênios para custeio de serviços em diversas áreas como Farmácia Básica, Saúde da Família, Rede de Atenção Psicossocial, Vigilância Sanitária (R$ 1,7 milhão); e de assistência social (R$ 1,1 milhão). O município ainda foi contemplado com entregas nas áreas de educação e segurança pública. (Com assessoria).