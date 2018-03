Time campeÃ£o de Nioaque, da Aldeia BrejÃ£o recebe uniformes

Nioaque Time campeão de Nioaque, da Aldeia Brejão recebe uniformes 'Na ocasião o Prefeito Júnior agradeceu o deputado Lidio Lopes pela parceria'

O deputado estadual Lidio Lopes esteve na última quinta-feira (08) no município de Nioaque, distante a 200 quilômetros de Campo Grande, para acompanhar a entrega dos uniformes destinados ao time de futebol da Aldeia Brejão. O time foi consagrado vencedor no Campeonato Municipal de Nioaque no ano passado.

Durante a reunião com os indígenas, que contou com a presença do vereador do PEN, Edirlei Correa, do prefeito de Nioaque, Valdir Junior e do Cacique Marcindo Lisboa, Lidio Lopes se comprometeu em destinar recurso oriundo de emenda parlamentar para instalação de ar-condicionado na escola municipal da Aldeia.

Na ocasião o Prefeito Júnior agradeceu o deputado por ser parceiro do município através dos programas sociais e por aplicar Emendas Parlamentares visando à melhoria dos cidadãos locais.

O parlamentar percorre as cidades de Mato Grosso do Sul, para ouvir as solicitações de lideranças locais e assim destinar recursos que suprem as necessidades de boa parte dessas localidades, e fazer a interlocução com o governo federal e estadual na busca de recursos e melhorias para os municípios. “Os prefeitos e vereadores sabem o que a população realmente necessita, por isso é importante estarmos sempre em contato, porque eles levam as demandas para o nosso gabinete e com isso podemos ajudar e fazer intermediação com secretários estaduais, bem como superintendentes de outros órgãos”, disse Lidio Lopes.