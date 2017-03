Trabalhadores da Agricultura Familiar reÃºnem-se com Lidio Lopes

Iguatemi Trabalhadores da Agricultura Familiar reúnem-se com Lidio Lopes

Trabalhadores da Agricultura Familiar e Reforma Agrária do município de Iguatemi reuniram –se na última sexta-feira (24) com o deputado estadual Lidio Lopes (PEN) para discutir e trabalhar dados indicadores sobre a questão social, econômica e ambiental.

Na oportunidade, a médica veterinária da Secretaria de Produção e Agricultura Familiar (SEPAF), Ariani Monaly Garcia, apresentou a cadeia produtiva do município destacando que o resultado do encontro será debatido no dia 08 de abril, durante a 1ª Jornada Estadual em Defesa da Agricultura Familiar e Reforma Agrária do MS. “O encontro servirá para construir uma plataforma de propostas para o desenvolvimento da agricultura familiar e reforma agrária em Mato Grosso do Sul”, disse.



Lidio Lopes representou a Assembleia Legislativa de MS no evento, e enfatizou que o objetivo é fazer um mapeamento, um estudo de toda a produção, o que o produtor possui o rebanho bovino e os fomentos que foram investidos no município. “Tudo isso será levantado estatisticamente para apresentar a comunidade e as autoridades do estado que tem vínculos com a agricultura familiar, o INCRA, a AGRAER, CONAB, os fundos de compra governamentais que compram da agricultura familiar”, afirma.



De acordo ainda com Lidio Lopes a “sociedade precisa saber e valorizar o produtor, ou seja, saber de onde vem tudo aquilo que ela consome, só depois disso, ela pode pressionar ou cobrar a valorização por parte do Governo”, ressalta.

Para o coordenador da Agricultura Familiar de MS, Paulo Cesar Farias, “é preciso estabelecer um canal direto com o Governo de MS, quem tem muito a somar com os produtores”. O evento contou com a participação da prefeita Patricia Nelli Margatto e o Vice-prefeito Genésio Boamorte Neto, vereadores, representante de classes, bem como produtores rurais.