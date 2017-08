Mato Grosso do Sul Trechos da BR-163/MS sofrem intervenções no tráfego

Para auxiliar a execução das obras e serviços de melhoria que acontecem em trechos da BR-163/MS, a CCR MSVia implanta nos locais a operação pare-e-siga, alternando o tráfego de veículos em uma das faixas. Em outros ainda, serão feitos desvios no fluxo de veículos.



De acordo com o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU, as obras visam proporcionar aos usuários da BR-163/MS melhores condições de segurança e de tráfego, reduzindo ao mínimo o tempo de parada em sua viagem.



Pontos com desvios no tráfego:



Dourados – entre os kms 267 e 261;



Pontos com pare-e-siga:

Sonora – entre os kms 840 e 839;

Coxim/Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 728 e 727;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 610 e 608;

Bandeirantes – entre os kms 567 e 566;

Campo Grande – entre os kms 437 e 435;

Sidrolândia/Nova Alvorada do Sul – entre os kms 418 e 416;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 376 e 375;

Dourados – entre os kms 266 e 253 e

Itaquiraí – entre os kms 89 e 87.



Em caso de chuvas as obras poderão ser suspensas, retornando tão logo elas cessem. Todos os trechos estão sinalizados.



A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site (www.msvia.com.br) em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).