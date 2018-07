Corumbá Três suspeitos são mortos em troca de tiros com policiais "Segundo moradores no local havia movimentação frequente de criminosos"

Momento em que funerária levou os corpos para o IMOL Foto: Reprodução/Anderson Gallo/Diário Corumbaense

Fabiano Ronaldo Franco, de 19 anos, Renato de Pinho Ruiz, de 26, e Thiago Junior Valentin Tertuliano, de 22, os três suspeitos mortos em troca de tiros com a Polícia Militar, na tarde de ontem, segunda-feira (09), em um morro na região do Conjunto Cravo III, pelo bairro Cristo Redentor em Corumbá.

De acordo com o site Diário Corumbaense, um quarto suspeito que também teria atirado contra os policiais conseguiu fugir e ainda não foi localizado. Todos estavam encapuzados.

O trio era suspeito de ter tentado roubar uma motocicleta na estrada da Bocaina por volta das 16 horas de ontem.

Mas a vítima conseguiu fugir e acionou a polícia. Enquanto equipes da PM de Ladário e da Patrulha Comunitária de Corumbá faziam rondas pela estrada, equipe da Força Tática entrou em um trecho de difícil acesso, próximo a um morro, no final da rua Quinze de Novembro.

Segundo moradores no local havia movimentação frequente de criminosos. Os suspeitos então teriam atirado contra os policiais que revidaram. Nenhum oficial ficou ferido. Conforme o site Diário Corumbaense, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil também estiveram no local das mortes.

Os corpos foram levados ao IMOL (Instituto Médico e Odontológico Legal) da cidade por volta das 18 horas, de ontem.