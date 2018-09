Revólver Trio de Dourados é preso com revólver em Douradina

Policiais militares de Douradina fizeram na madrugada desse sábado(29) a prisão de três homens todos moradores na cidade de Dourados, após serem flagradas portando uma arma de fogo.

O caso ocorreu por volta das 1:30h, durante patrulhamento na área urbana de Douradina, quando os policiais avistaram um veículo Ford Ka de cor branca com placas de Douradina/MS, com os três homens dento.

Durante abordagem e busca pessoal aos acusados não foi encontrado nada de ilícito, entretendo ao vistoriar o veículo, foi localizado um "mocó" no local onde estaria os air bag do veículo, e nesse "mocó" foi encontrado um revólver calibre 38 com sua numeração aspada e com 7 munições intactas.

Nenhum dos ocupantes do veículo assumiu a propriedade do armamento, sendo encaminhados a Delegacia de Douradina para as providências de praxe.