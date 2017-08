Educação UFGD publica edital do Vestibular 2018 Inscrições começam dia 15 de agosto e provas serão no dia 26 de novembro

A UFGD publicou segunda-feira (01/08) o edital do Processo Seletivo Vestibular (PSV) 2018, que este ano traz novidades em sua edição. As inscrições começam no dia 15 de agosto e vão até o dia 29 de setembro, e deverão ser feitas via página do Vestibular (https://cs.ufgd.edu.br/vestibular/2018).



As provas do PSV serão realizadas no dia 26 de novembro nos locais indicados na confirmação de inscrição, nas cidades de Dourados e Campo Grande. Pela manhã, das 8h as 10h, haverá a prova de Redação e à tarde, das 14h às 18h, haverá a prova Objetiva com 60 questõres. O resultado final será divulgado no dia 22 de dezembo, às 17h.



Estão sendo oferecidas 962 vagas distribuídas em 32 cursos de graduação presencial. Este ano, a reserva de vagas para alunos de escola pública (cota social) também incluirá o portador de deficiência, nos termos do artigo 4° do Decreto n° 3.298/1999, além de pretos, pardos e indígenas.



O candidato que estiver cursando o 1º ou o 2º ano do Ensino Médio ou equivalente somente poderá se inscrever na condição de treineiro, participando das provas do processo seletivo apenas para avaliar seus conhecimentos, não havendo classificação, pois não concorrerá às vagas ofertadas no edital.

O Manual do Candidato estará disponível no endereço eletrônico https://cs.ufgd.edu.br/vestibular/2018 no início das inscrições. A UFGD não disponibilizará nem enviará cópia impressa do Manual do Candidato aos inscritos.



SISTEMA DE INGRESSO EXIGE COMPROVAÇÃO

Os candidatos que optarem para ocupação das vagas reservadas (cota social) deverão comprovar na hora da matrícula, que se enquadram nos critérios exigidos, por meio da apresentação de documentação comprobatória, relacionada em edital próprio já publicado no link https://cs.ufgd.edu.br/download/EDITAL%20DE%20DIVULGA%C3%87%C3%83O%20PROGRAD%20%2021_An%C3%A1lise%20de%20Renda.pdf. A não comprovação acarretará a eliminação do candidato do PSV-2017, sem possibilidade de reclassificação.



As vagas reservadas da cota social serão preenchidas por autodeclarados indígenas, pardos, pretos e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção no mínimo igual à soma de indígenas, pardos e pretos da população do estado do Mato Grosso do Sul, que é de 51,95%, apurado segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



DOS VALORES E DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

A taxa de inscrição será de R$ 100,00 (cem reais). Tem direito à isenção o candidato que possui renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo tendo cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou foi bolsista integral em escola da rede privada.

O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição nos prazos estabelecidos no cronograma, somente nas agências do Banco do Brasil, atentando-se para os horários de funcionamento das agências bancárias e certificar-se de que todos os campos constantes na GRU foram informados corretamente. Qualquer informação incorreta em qualquer campo da GRU impossibilitará a identificação do pagamento da taxa de inscrição, ocasionando o INDEFERIMENTO da inscrição.



A INSCRIÇÃO

A inscrição deve ser feita exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico https://cs.ufgd.edu.br/vestibular/2018, pelo próprio candidato ou por terceiro, que assumirá a responsabilidade da mesma, não havendo a necessidade de apresentar procuração. Para a inscrição, o candidato deverá estar inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF).

O candidato, ao fazer a sua inscrição, deverá:

a) acessar o endereço eletrônico https://cs.ufgd.edu.br/vestibular/2018;

b) ler cuidadosamente o Edital e aceitar as condições descritas;

c) preencher os dados cadastrais solicitados;

d) preencher a ficha de inscrição eletrônica;

e) imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) específica para o pagamento da taxa de inscrição ou solicitar isenção da taxa;

f) recolher a taxa de inscrição, caso não seja contemplado com a isenção.

Para a efetivação da inscrição, não será necessário o envio de documentação, exceto nos casos de solicitação de isenção e de atendimento diferenciado.

Informações sobre o PSV-2018/UFGD deverão ser obtidas na Coordenadoria do Centro de Seleção, Sala 504, Unidade I da UFGD (Rua João Rosa Góes, 1.761 - Vila Progresso – Dourados/MS). Os horários de funcionamento do setor são: das 8h às 11h e das 13h30 às 17h, ou pelos telefones (67) 3410-2840 ou (67) 3410-2846 ou, ainda, pelo e-mail cs.vestibular@ufgd.edu.br.

Acesse o edital de abertura do Vestibular 2018 pelo link: https://cs.ufgd.edu.br/download/Edital_de_Abertura_PSV_2018_1.pdf