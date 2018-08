Colisão Uno bate de frente com caminhão e grávida de 7 meses é retirada das ferragens "Teve fratura exposta na perna, foi operada"

Gestante ficou com o pé direito preso às ferragens; Fiat Uno chegou a pegar fogo Foto: Alex Aquino/Nova News

Uma grávida de 7 meses precisou ser retirada das ferragens nesta terça-feira (28), após acidente de trânsito, na MS-473, perto de Nova Andradina, a 300 km de Campo Grande. Um caminhão bateu de frente no carro, um Fiat Uno, em que ela e mais três pessoas estavam.

O veículo chegou a pegar fogo. As chamas foram apagadas por uma das vítimas do acidente. Os Bombeiros foram chamados e cortaram parte das ferragens para retirar a mulher de 25 anos. A ação durou cerca de uma hora.

A grávida de 25 anos, teve fratura exposta na perna esquerda e foi levada para o Hospital Regional de Nova Andradina.

De acordo com o hospital, ela passou por cirurgia na perna e o estado de estado é considerado estável. O bebê foi examinado e não teve nenhum ferimento.

Os outro três integrantes do carro saíram ilesos do acidente.

De acordo com o relato de populares, o acidente aconteceu após condutor do caminhão Volkswagen, que seguia pela rodovia sentido IFMS, tentava ultrapassar uma carreta e, em meio à poeira, acabou colidindo de frente com o Uno, que vinha no sentido oposto. O condutor do caminhão não feriu.