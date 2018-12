Campo Novo Usando tênis roubado, ladrão é reconhecido por vítima e acaba morto por policiais Autor adentrou uma mata e acabou morto em troca de tiros com policiais do Choque

Identificado apenas como Marlon o homem que morreu em troca de tiros com o Choque, na noite de ontem (05) no Bairro Campo Novo, região norte de Campo Grande. O segundo rapaz apreendido na ação é um adolescente de 17 anos.

A polícia foi chamada após Marlon ter atirado em um veículo modelo HB20, de um morador, de 51 anos. Segundo o site Campo Grande News, o homem que conduzia o HB20 teria desconfiado de que o criminoso era o mesmo que no último dia 29 roubou a sua residência.

Segundo o site, no dia do roubo o autor e um comparsa estavam encapuzados, mas nesta quarta-feira (05) o condutor do HB20 teria desconfiado dos suspeitos ao ver um deles, caminhando pela Rua Tenente Tennessee com um tênis, Nike, semelhante ao que havia sido roubado de sua residência.

O condutor do HB20 decidiu seguir o suspeito enquanto ligava para a polícia, mas o homem que estava armado notou a situação e atirou quatro vezes contra o veículo. Os tiros atingiram a parte frontal e lateral do carro. As informações preliminares eram de que o confronto, ocorreu depois que a dupla teria tentado roubar o veículo.

Adolescente apreendido que estava junto com o suspeito morto. Foto: Divugação

Policiais do Choque foram rapidamente até o local dos disparos, durante as buscas na região, encontraram o suspeito que estava armado em uma área de mata. Ao ser anunciado abordagem, ele teria atirado contra os policiais que revidaram e o atingiram.

Marlon ainda foi encaminhado ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento Comunitário) do Coronel Antonino, mas não resistiu. Ele não estava com documentos pessoais. Na delegacia a vítima reconheceu o criminoso morto, como sendo quem teria invadido a sua casa e que ele de fato usava o mesmo tênis que havia sido roubado no endereço.

Já ao adolescente alegou que apenas acompanhava Marlon e negou qualquer participação do roubo. Aos policiais ele contou que na invasão a residência quem teria ajudado o colega teria sido um outro rapaz chamado Gael.

Fonte: Campo Grande News. Texto original, Adriano Fernandes.