UsuÃ¡rios dos Cras Parque do Lago e Cachoeirinha recebem certificados de cursos

Cursos Usuários dos Cras Parque do Lago e Cachoeirinha recebem certificados de cursos

Foto: ASCOM/Prefeitura de Dourados

Finalizando as cerimônias de entrega de certificados de cursos deste ano, ministrados pelo Senac para os beneficiários do Programa Bolsa Família, aconteceu nesta quinta-feira (19) a entrega dos certificados dos cursos de manicure/pedicure, design de sobrancelha e informática, todos realizados nos Cras.



Desta vez foram formados mais de 30 alunos, que receberam os certificados com muita alegria, como é o caso de Luiz Lorena Silva. Ele lembrou que sofreu um grave acidente neste ano e não pode mais trabalhar em serviço pesado e viu no curso de informática uma nova oportunidade de trabalho.

No Cras Jóquei Clube a entrega aconteceu para as alunas de manicure/pedicure e design de sobrancelha; no Cras Vila Vargas os alunos do curso de montador e reparador de computador também receberam seus certificados; e no CCI (Centro de Convivência da Pessoa Idosa) Maria Martiniano, os idosos receberam seus certificados do curso de informática para melhor idade.

Os cursos foram ofertados em todos os Cras, no CCI e também no Senac, para os beneficiários do Programa Bolsa Família.