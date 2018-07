São Gabriel do Oeste Vândalos desligam padrão de energia e todas as doses de vacina de unidade de saúde são perdidas em M Pelo menos 218 doses de vacina foram perdidas.

Pelo menos 218 frascos de vacina ficaram sem refrigeração em São Gabriel do Oeste, MS Foto: Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste/Divulgação

A equipe de uma unidade de saúde em São Gabriel do Oeste, a 137km de Campo Grande, se deparou com uma cena lamentável na segunda-feira (16): todas as doses de vacina do posto de saúde foram perdidas.

Segundo a prefeitura, vândalos desligaram o padrão de energia elétrica da unidade no final de semana, quando estava fechada. As doses precisam ficar em ambiente refrigerado. Sem energia, o sistema de armazenamento da vacina ficou desligado e não é possível precisar por quanto tempo.