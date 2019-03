INTERNET Vereador Edinho solicita audiência pública para solucionar serviços de operadora em Ponta Porã

Foto: Divulgação

Ao fazer uso da tribuna durante a sessão ordinária na Câmara Municipal de Ponta Porã, o vereador Edinho Quintana (PHS) reiterou a importância de realiza uma Audiência Pública para discutir sobre os serviços de internet e telefonia de operadoras que prestam serviços no município de Ponta Porã.

De acordo com o vereador, o serviço que foi privatizado na década de 1990, está aquém do ideal. “A operadora OI, por exemplo não funciona . A gente liga para lá e falam que estão arrumando, e daí você precisa trabalhar e não tem como trabalhar. A pessoa precisa estudar e não tem como estudar. Essas operadoras móveis prestam serviço de má qualidade para Ponta Porã”, disse o vereador.

Segundo Edinho Quintana, os serviços dessas operadoras deveriam se espelhar nos serviços que são prestados no país vizinho, o Paraguai. “ Enquanto nós no Brasil ficamos sofrendo, no Paraguai a internet tem qualidade”, acrescentou. Como forma de sanar o problema, o vereador solicitou ao presidente da Casa de Leis realização de uma audiência pública com a presença dos representantes de empresas que prestam serviços de telefonia e internet para Ponta Porã. “É uma vergonha Ponta Porã ter uma má qualidade desse tipo de serviço”, finalizou.