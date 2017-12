Zé Elias discorda de plano de mobilidade e deixa secretaria

O engenheiro agrônomo José Elias Moreira, deixou na manhã desta quarta-feira (6) o cargo de secretário de Planejamento da prefeitura de Dourados. O ex-prefeito de Dourados e ex-deputado federal constituinte revelou que decidiu sair por não concordar com o Plano de Mobilidade Urbana, que vem sendo discutido desde a gestão passada.

Zé Elias não quis entrar em detalhes sobre os pontos que discorda, simplesmente, se limitou a dizer que "o assunto está muito desgastado". "Estava na secretaria para ajudar, não para complicar, não concordo com o projeto que estão fazendo e por isso, decidi me demitir", pontuou.

Zé Elias explicou que deixou a pasta com obras importantes a serem realizadas, como a reforma do aeroporto e da ferrovia. "Deixei a pastas com essas questões já bem adiantadas, cabe ao próximo secretário dar andamento", comentou. Quanto a boatos de que a sua saída se deu em função desentendimentos com a prefeita Délia Razuk por causa da Coamo, são inverídicos.

Ele garantiu que todas as solicitações dos empresários que estavam pendentes, foram atendidas no prazo, portanto, não há nada quanto esta questão que tenha influenciado em sua decisão em pedir demissão da prefeitura.

Ele apenas comentou a escassez de técnicos na Secretaria de Planejamento, já que nos últimos meses foram dispensados 15 profissionais que atuavam na pasta. "A Secretária de Planejamento é considerada o "pulmão" da prefeitura e por isso, necessita de profissionais capacitados para fomentar as obras de infraestrutura do município", comentou. Ele disse ainda que agora cabe a prefeita Délia conseguir um novo secretário. "Em Dourados tem muitos nomes de profissionais competentes para assumir a vaga", avaliou.