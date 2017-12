Pesquisa 13 milhões de brasileiros vivem com até R$ 133 por mês Informação consta em estudo do IBGE divulgado nesta sexta-feira (15)

Dados do IBGE divulgados nesta sexta-feira (15) revelam que 13,4 milhões de pessoas viviam em condição de extrema pobreza no Brasil em 2016 - ou seja, com até US$ 1,90 por dia, algo em torno de R$ 4,45 na cotação da época, ou R$ 133,7 mensais.Outras 51 milhões de pessoas (25,4%), aproximadamente, viviam em nível menos agudo de pobreza, com o equivalente a R$ 387 mensais.

Os estados com os níveis mais altos de pessoas vivendo na pobreza são Maranhão (52,4%), Amazonas (49,2%), Acre (46,6%), Pará (45,6%) e Ceará (44,5%). O menor percentual é registrado por Santa Catarina (9,4%) - São Paulo e Rio de Janeiro têm 12,2% e 18,3%.