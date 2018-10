Netflix “A Noite Nos Persegue” estreia hoje na Netflix

Por: KREITLON PEREIRA, VIA STREAMING

Nesta sexta-feira (19), a Netflix disponibilizará mais uma produção original: “A Noite Nos Persegue”. Com um enredo tão macabro quanto o título, o longa indonésio de duas horas é repleto de sangue, efeitos especiais e lutas que são capazes de agradar qualquer fã de ação.

A direção ficou a cargo de Timo Tjahjanto e a distribuição pelas empresas XYZ e Merantau Films, ambas envolvidas em “The Raid”, filme de 2011 que, assim como “A Noite Nos Persegue”, é estrelado por Iko Uwais. Além de “The Raid”, que fez sucesso entre os apreciadores do gênero, o ator tailandês conhecido por filmes de ação como “Merantau” (2009), “The Raid 2” (2014) e “Headshot” (2016). O elenco também conta com nomes como Zack Lee (“The Raid 2”), Sunny Pang (“Headshot”) e Julie Estelle (“Macabre” e “The Raid 2”).

A história acompanha a busca por redenção de Ito (Joe Taslim), o protagonista do filme. Tudo começa quando membros de um pequeno vilarejo roubam uma perigosa gangue de tráfico de drogas. Para mostrar a dimensão do poder da máfia aos futuros ladrões, além de punir aqueles que já haviam furtado deles, o chefe da gangue ordena que seja realizado um verdadeiro massacre no vilarejo.

A ordem é de matar todos, porém, uma garota pequena chamada Reina sobrevive, mesmo após ter visto sua mãe ser cruelmente assassinada. Após esse momento, Ito toma uma decisão que vai mudar sua vida completamente: salvar a menina.

Para isso, ele vira sua arma para os outros membros do grupo e dispara contra eles. Como já é de se esperar de quem mata vários membros de uma gangue poderosa, Ito sofrerá diversas consequências, incluindo ter que lutar por sua vida enquanto é perseguido por quase toda Indonésia, deixando um rastro de morte e sangue por onde passa.

“A Noite Nos Persegue” foi apresentado nos festivais de Sitges, na Espanha, e no Fantastic Fet, nos Estados Unidos, no segundo semestre de 2018. As críticas que recebeu foram muito positivas e a produção é uma promessa para os fãs de filmes cheios de violência e ação.