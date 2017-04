Prisão Adriana Ancelmo tem prisão domiciliar revogada e voltará para a prisão Votação foi realizada nesta quarta

A ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Ancelmo, terá de voltar para a prisão. Os desembargadores da 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região revogaram a prisão domiciliar de Adriana nesta quarta (26), informa O Globo. A mulher de Sérgio Cabral, ex-governador e também preso, teve sua prisão domiciliar concedida no último mês pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal. Desta vez, os desembargadores Abel Gomes, Paulo Espírito Santo e Ivan Athié votaram para que ele voltasse à cadeia.

"Adriana Ancelmo foi presa porque sua liberdade colocava e coloca em risco ordem pública e instrução criminal do processo. Era muito mais que esposa do ex-governador Sérgio Cabral, era sua cúmplice. Usou de sua atividade profissional para auxiliar organização criminosa chefiada por seu marido no desvio e ocultação de bens desviados do erário estadual. Está presa porque ajudou e ajuda a esconder dinheiro auferido ilicitamente pela organização criminosa", disse a procuradora Silvana Battini durante a sessão no TRF-2.