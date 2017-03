Rural AgraBravo participa de evento com 12 países em Brasíia

Durante nove dias, Brasília sediou a Conferência Internacional da Nuffield, um dos parceiros da AgroBravo. O evento reuniu 12 países em busca da troca de conhecimento sobre novas tecnologias de ponta para o setor leiteiro, com o objetivo de debater os desafios mundiais da cadeia produtiva.

Esta foi a primeira vez que a conferência foi realizada na América Latina e contou com a participação de 200 pessoas entre brasileiros e estrangeiros. O evento teve apoio da AgroBravo, que ficou responsável pela logística e acomodações dos participantes internacionais. A Embaixada da Austrália também esteve na Capital Federal durante o congresso, o país é sede da rede global.

O evento contou com a presença de76 bolsistas de 11 países e outros oito brasileiros selecionados. Os participantes também tiveram a oportunidade de visitar a Embrapa Cerrados e Biomas, a Cooperativa Cootaquara, formada por produtores familiares, a Cooperativa Agropecuária do Distrito Federal (Coopa-DF) e as fazendas, Wehrmann e Entre Rios. Todo roteiro técnico foi pensado e desenvolvido pela AgroBravo.

Além de trazer estrangeiros para o país, a empresa deverá gerenciar a logística de participantes brasileiros em programas internacionais da Nuffield, auxiliando também na captação de investidores. Para isso, a AgroBravo conta com uma excelente rede de relacionamentos formada durante anos de atuação no agronegócio mundial. A expectativa, é que o volume de bolsas aumente significativamente com a integração.

A parceria entre as duas entidades começou ainda em 2016, quando a AgroBravo levou um grupo de viajantes para conhecer a Fazenda Leitíssimo, no interior da Bahia, gerenciada pela Nuffield. Uma moderna planta leiteira que integra brasileiros, australianos e neozelandeses em uma produção de padrão diferenciado.

A Nuffield International atua sem fins lucrativos há 70 anos, concedendo bolsas no valor de US$ 30 mil para pesquisas práticas a profissionais ativos do agronegócio – independente do segmento em que atuam – e também estimulando o relacionamento entre seus membros, de diferentes países. Mais de 1.600 pessoas já receberam bolsa Nuffield. O propósito da entidade é ampliar o conhecimento que os profissionais têm sobre a realidade mundial do agronegócio, sobre tecnologias de produção, distribuição, gestão, política setorial e estimulá-los a serem agentes de desenvolvimento em suas regiões.

A Nuffield tem sete países-membros: Reino Unido, Austrália, Canadá, França, Irlanda, Holanda e Nova Zelândia – e Brasil e Estados Unidos como países associados. No Brasil, a Nuffield oferece bolsas de pesquisas há apenas três anos, apoiadas pelo Fundo TIAA Global Asset Management e Nufarm Indústria Química e Farmacêutica. A primeira selecionada, Cecília Fialho, economista de 27 anos, comparou o marco regulatório para a adoção de biotecnologia no Brasil, China, Estados Unidos e União Europeia. Seus resultados estão publicados em relatório aberto (por enquanto, apenas em inglês) e serão apresentados também em eventos do setor.

Em 2016, o brasileiro selecionado foi Luciano Loman, 29 anos, engenheiro eletricista que estuda as mais avançadas técnicas e tecnologias para a Agricultura Vertical. Na edição atual, o Brasil está representado por Murilo Martins F. Bettarello, 32 anos, de Franca (SP), e pela administradora de empresas/produtora rural Carla Mayara Borges, 26 anos, de Chapadão do Céu (GO). Murilo vai estudar como as tecnologias digitais podem ajudar na geração e disseminação eficiente de informações para produtores rurais e a pesquisa da Carla se volta para a melhoria do gerenciamento de maquinaria envolvida na produção agrícola de alta tecnologia.