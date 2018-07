Internacional Aldeões executam 292 crocodilos para vingar morte de vizinho "A vítima, de 48 anos, caiu em um poço com crocodilos"

Foto: EFE/ Str

Os moradores de um povoado da província de Papua Ocidental na Indonésia mataram 292 crocodilos em um criadouro para vingar a morte de um vizinho que foi atacado por um dos répteis, informaram nesta segunda-feira (16), fontes oficiais.

A vítima, de 48 anos, caiu em um poço com crocodilos na sexta-feira enquanto cortava grama para o gado no município Sorong.

No dia seguinte, os moradores foram à fazenda de crocodilos e mataram todos os que encontraram "com objetos afiados, martelos, blocos de madeira e pás", disse o chefe da agência provincial de conservação, Basear Manullang, em comunicado.

Os répteis mediam entre 10 centímetros e dois metros de comprimento, e os agressores levaram os corpos de dois dos de menor tamanho.

O criadouro conta com as autorizações pertinentes para funcionar como refúgio para crocodilos, uma espécie protegida na Indonésia, segundo Manullang.

A Indonésia é um dos países com maior biodiversidade do planeta e conta com centenas de espécies ameaçadas pelo desenvolvimento industrial e agrícola, entre eles o orangotango e os rinocerontes de Sumatra e Java.