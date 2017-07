"Se vitimizar" Aliados de Temer dizem que Joesley 'tenta se vitimizar' Empresário da JBS quebrou silêncio sobre delação em artigo publicado no domingo (23)

Auxiliares do presidente Michel Temer reagiram às declarações do empresário Joesley Batista sobre a delação que comprometeu o peemedebista.

Apostando em uma vitória do presidente na votação da denúncia sobre corrupção passiva, os aliados afirmam que o delator tenta "se vitimizar", mas que seu discurso "soa falso".As informações são da coluna Painel, do site do jornal Folha de S. Paulo, desta segunda-feira (24).

No domingo (23), o empresário publicou artigo no mesmo jornal em que se diz ter "renascido" e sentido medo após o vazamento do conteúdo de sua delação. Ele também afirma ser alvo de mentiras envolvendo sua família e funcionários.