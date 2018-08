Angelina Jolie estaria pesando menos de 35 kg em meio a briga judicial com Pitt, diz revista Fontes ligadas à atriz revelaram que ela teria parado de comer por completo e estaria à beira de um colapso

A atriz Angelina Jolie está pesando menos e 35 Kg em meio à sua batalha judicial com o ex-marido, o ator Brad Pitt. O peso da celebridade e as preocupações de pessoas próximas a ela em relação à sua saúde foram noticiados pela mais recente edição da revista Star Magazine e noticiada pelo site Hollywood Life. De acordo com a publicação, apesar do acordo provisório assinado pela atriz com o ex, Jolie ainda está abalada com as tensões envolvendo os dois e está praticamente sem se alimentar.

“A Angie parou de comer quase que por completo e agora está pesando apenas 35 Kg, ela está à beira de um colapso”, disse a fonte ligada à atriz. “Ela está vivendo praticamente de cubos de gelo, realmente anoréxica, a pele dela está flácida e os ossos estão frágeis. Ela precisa de ajuda e rápido”, insistiu o contato da publicação.

“Ela está quase sem gordura nos braços, assim como em seu rosto, isso é muito preocupante”, afirmou um médico consultado pela Star Magazine. A publicação lembra que a atriz esteve com roupas grandes e pesadas em suas últimas aparições públicas, provavelmente para esconder sua magreza.

Angelina Jolie e Brad Pitt tornaram pública sua separação em setembro de 2016 e desde então brigam na Justiça pelo processo de divórcio e a guarda de seus filhos. Recentemente, ela acusou o marido de ter atrasado mais de US$ 8 milhões em pensão às crianças - o que o ator negou.

