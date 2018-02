Saúde Anvisa suspende lote de medicamento para câncer de próstata O lote 45929 do medicamento não foi aprovado em inspeção de Boas Práticas de Fabricação

AAnvisa determinou a suspensão da importação de lotes do medicamento Casodex (bicalutamida) 50mg, comprimido revestido (granel). O produto é fabricado na Alemanha e importado para o Brasil pela Astrazeneca do Brasil Ltda.A medida foi adotada na sexta-feira (23) após uma inspeção de Boas Práticas de Fabricação feita pela Anvisa na fábrica.

Também foi determinada a suspensão da distribuição, comercialização e do uso do lote 45929, com validade até fevereiro de 2021. A empresa Astrazeneca do Brasil deverá recolher todas as unidades do lote 45929 que estejam no mercado.

O medicamento é utilizado em tratamentos de câncer de próstata.