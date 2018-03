Intervenção militar Após um mês, 71% acham que intervenção não melhorou segurança no Rio Ainda assim, 52% se dizem otimistas e outros 73% apoiam a operação militar na cidade

Foto: © Pilar Olivares / Reuters

Dados de uma pesquisa elaborada pelo instituto Datafolha neste domingo (25) apontam que 71% dos moradores do Rio não viram diferença nos níveis de segurança da cidade desde o início da intervenção militar na cidade, em 16 de fevereiro. Outros 21% acreditam que a situação melhorou com os militares, enquanto 6% acham que piorou. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Ainda assim, 76% são favoráveis à operação militar, prevista para terminar em dezembro deste ano. Outros 20% se declararam contrários e 5% não opinaram. Quanto à expectativa para os próximos meses, 52% se dizem otimistas, e acreditam que a intervenção irá melhorar a segurança no município, enquanto 36% acham que a ação não fará diferença.

Quanto a indicadores como escolaridade e renda, o apoio à intervenção cai entre pessoas com nível superior completo (70%) e com renda familiar de mais de dez salários mínimos por mês (66%).