Miss Brasil As votações para o Miss Brasil Be Emotion 2017 está chegando ao fim, e Isabela precisa do seu voto O Concurso Miss Brasil Be Emotion 2017 acontece logo mais às 22h30 em Ilha Bela, SP

Para estar entre as 15 finalistas, Isabela precisa do seu voto Foto: Divulgação

Hoje é o grande dia, Isabela Cavalcante, de 22 anos, é a representante de Mato Grosso do Sul no Miss Brasil Be Emotion 2017. A jovem já está em são Paulo “confinada” com as demais concorrentes desde o dia 8.

Isabela é uma miss que se orgulha em dizer para todos que o Brasil é a terra do carnaval e do futebol. Apesar da fase difícil que o país se encontra na política, ela ressalta que deseja mostrar para o mundo o verdadeiro brasileiro que não se abala com os problemas e continua trabalhando para conquistar seus sonhos.

Por ter uma conexão forte com crianças e idosos, Isabela pretende com a influência de Miss Brasil ajudar o máximo possível as pessoas que estão em hospitais, asilos e abrigos. Como hobby ela adora ir ao cinema, estar com a família e escrever.

Para estar entre as 15 finalistas, a aquidauanense Isabela conta com o voto de todos no site do www.missbrasil.beemotion.com.br

O concurso Miss Brasil Be Emotion 2017 acontece logo mais, às 22h30, horário de Brasília, na cidade de Ilha Bela, SP.

A transmissão será ao vivo pelo site do Miss Brasil e pela Band.