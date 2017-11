Atentado terrorista Atentado deixa 115 mortos e dezenas de feridos em mesquita no Egito "115 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num atentado à bomba e com armas de fogo numa mesquita no Sinai do Norte, no Egito. O país tem-se debatido com uma insurgência do Estado Islâmico."

Por: Tero Queiroz 24/11/2017

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa Homens abriram fogo em uma mesquita de Al Rawdah, no Sinai, no Egito, nesta sexta-feira (24). Dezenas de pessoas morreram. A mesquita fica no oeste da cidade de Arish. Os agressores chegaram de carro até o local, onde os fiéis faziam as tradicionais orações muçulmanas na mesquita do oeste da cidade de Arish. A região é constantemente atacada pelo Estado Islâmico, mas até o momento nenhum grupo reivindicou a ação. O governo do Egito declarou três dias de luto oficial após o ataque, segundo a TV estatal. "A BBC diz que “alegados radicais” abriram fogo sobre os apoiantes das forças de segurança que estavam a rezar no local causando um verdadeiro massacre". Foto: Reprodução/Redes Sociais O número de mortos chega a 115, segundo a agência estatal de notícias Mena, citada pela Reuters. E ainda fontes locais falam em pelo menos outros 80 feridos. Ataque ocorreu durante tradicionais orações de sexta-feira

Região é constantemente atacada pelo Estado Islâmico