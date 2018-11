Terrorismo Atirador faz massacre em bar, mata 13 e deixa 11 feridos em cidade dos EUA Ao menos 100 pessoas estavam no local no momento do tiroteio

Pessoas se confortam em uma rua da cidade de Thousand Oaks, sul da Califórnia, onde um atirador abriu fogo em um bar lotado com centenas de pessoas Foto: Mark J. Terrill/AP

O atirador abriu fogo em um bar com centenas de pessoas na noite de quarta-feira (madrugada de quinta, 8, no Brasil), na cidade de Thousand Oaks, no sul da Califórnia, e deixou 12 pessoas mortas, entre elas um policial que atendeu a ocorrência. O agressor foi morto.

Segundo as autoridades locais, o agente respondeu aos relatos de tiros no estabelecimento e foi atingido pelo agressor assim que entrou pela porta da frente.

Os reforços policiais que chegaram ao local poucos minutos depois encontraram o atirador sem vida, com ferimentos de bala. Ainda não está claro quem atirou contra ele ou se ele tirou a própria vida.

Ao menos outras 12 pessoas ficaram feridas no ataque. O Borderline Bar & Grill, local do tiroteio, é uma casa noturna com temática do Velho Oeste e que exibe, principalmente, shows musicais de country. Ao menos 100 pessoas estavam no local no momento do tiroteio.

O xerife do condado de Ventura, em Thousand Oaks, no sul da Califórnia, anunciou na manhã desta quinta-feira (8) que o tiroteio ocorrido resultou em 13 mortes e 11 feridos, segundo o 'The New York Times'. Entre os mortos está contabilizado o atirador e um assistente do xerife, que foi baleado ao chegar ao local do crime.

"O cenário é horrível", disse o xerife, esclarecendo que ainda é muito cedo para fornecer mais informações.