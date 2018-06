'Los Angeles' Ator Carlos Lopez Jr. é encontrado com um tiro na cabeça em casa "O TMZ adianta, ainda, que o ator deixou um bilhete"

O ator Carlos Lopez Jr., da série “Operação Resgate” foi encontrado morto, na segunda-feira (25), no apartamento em que morava, em Los Angeles, nos Estados Unidos. De acordo com o TMZ, as investigações trabalham com a hipótese de suicídio. O ator de 35 anos estava com uma marca de tiro na cabeça. As informações oficiais foram divulgadas hoje, quarta-feira (27), pela manhã.

De acordo com o depoimento da testemunha, ao achar o corpo, o colega de apartamento de Carlos chegou a ligar para a emergência e paramédicos foram ao local, mas já era tarde. O TMZ adianta, ainda, que o ator deixou um bilhete.

Carlos participou do programa “Operação Resgate” de 2012 a 2014. Recentemente viveu um agente da CIA no filme “American Made”, de Tom Cruise.