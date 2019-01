BBB19 BBB19: mais 3 mulheres fazem boletins de ocorrência contra Vanderson Segundo a 'Quem', participante de reality da Globo é acusado de estupro, agressão física e importunação ofensiva ao pudor

Após Maíra Menezes, de 27 anos, acusar de agressão o biólogo Vanderson, de 35, outras três mulheres foram nesta semana à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Rio Branco (AC), para registrar boletins de ocorrência contra o participante do BBB19.

Uma fonte da revista "Quem" teve a acesso aos documentos e afirmou que há denúncias contra Vanderson por estupro, agressão física e importunação ofensiva ao pudor.

Após as denúncias serem feitas, é instaurado um inquérito policial para apurar os casos.

Vanda Brito, irmã de Vanderson, negou as acusações à "Quem": "Até então houve ameaças de fazerem boletins, mas não houve registro. No momento, nossa família não vai se manifestar. Vamos procurar os nossos direitos e saber o que aconteceu".

Já a Globo divulgou o seguinte comunicado: "A Globo é veementemente contra qualquer tipo de violência, mas cabe às autoridades competentes a apuração de denúncias como a que está sendo feita. Se assim for, a Globo poderá tomar medidas, como já fez em outras edições do programa".

Nesta quarta (16), Vanderson, que não sabe sobre as denúncias, disse no programa que não terminou de forma amigável com a ex-namorada.

"A gente terminou e a pessoa aceitou, por orgulho. Mas, na verdade, não aceitou. Aí passou um tempão e ela começou a namorar um amigo meu. Eu achei o máximo, porque o cara era muito massa e ela também. Aí ele veio falar comigo e eu falei: 'Vai na fé, vai ficar lindão vocês juntos'. Só que ela me mandava umas mensagens e ficava ligando. Aí um dia eu falei que se ela continuasse mandando mensagem, eu ia falar pro cara. Para com isso! Meu irmão, depois disso ela começou a espalhar um monte de coisa de mim, que eu era o maior monstro do universo", afirmou, em conversa com as participantes Hana e Rízia.