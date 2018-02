Beija-Flor é consagrada a campeã do carnaval do Rio de Janeiro Apuração do Grupo Especial foi feita na tarde desta quarta-feira (14)

A Beija-Flor é a grande campeã do carnaval do Rio de Janeiro. A escola de Nilópolis foi consagrada no Grupo Especial, em apuração realizada nesta Quarta-feira de Cinzas (14), na Praça da Apoteose, na capital fluminense. O título foi disputado ponto a ponto, principalmente, entre Paraíso do Tuiuti e Salgueiro. Antes da apuração das notas dos seis jurados, Acadêmicos do Salgueiro, Portela e Mangueira eram apontadas como favoritas.A segunda colocada foi a Paraíso do Tuiuti, de São Cristóvão, com o título "Meu deus meus está extinta a escravidão?". A terceira posição ficou com a Salgueiro, que fez tributo às mulheres negras.

A Beija-Flor levou à Marquês de Sapucaí um paralelo entre o romance "Frankenstein" e as mazelas sociais brasileiras: corrupção, desigualdade, violência e intolerâncias de gênero, racial, religiosa e até esportiva.

Treze escolas brigavam pelo reconhecimento, em um ano de um carnaval mais naturalista, justificado pelo menor orçamento. Elas foram julgadas em nove quesitos: bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira. Conforme sorteio realizado nesta tarde pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro - Liesa, o samba-enredo foi o primeiro critério de desempate. O segundo, fantasia. Duas escolas serão rebaixadas para o grupo de acesso: Império Serrano e Grande Rio.