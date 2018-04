Brasil bloqueia US$ 1 bilhão em contas no exterior ligadas à Lava Jato

O Ministério da Justiça pediu o bloqueio de contas em bancos estrangeiros, principalmente na Suíça e nos Estados Unidos, totalizando US$ 1 bilhão - cerca de R$ 3,4 bilhões. A maior parte deste montante está relacionada a crimes, como lavagem de dinheiro e corrupção, investigados pela Operação Lava Jato.

O inquérito apurou um modus operandi na movimentação das contas, que geralmente migram de países da Ásia para a Suíça e Estados Unidos, principalmente. Após o bloqueio, a Justiça brasileira pode pedir a "repatriação de recursos", ou seja, a devolução dos valores ao país.

A repatriação depende apenas de que os crimes correspondentes a cada conta sejam julgados no Brasil. O processo, como ressalta o UOL, nem sempre é rápido - mas os réus ficam completamente impedidos de quaisquer movimentações nestas contas.

Entre 2015 e 2017, o governo trouxe de volta ao país US$ 135 milhões - desviados em esquemas de corrupção investigados na Lava Jato. Ainda há sob bloqueio da Justiça do Brasil, US$ 1.03 bilhão - espalhadas em contas congeladas em 14 países, desde 2000.