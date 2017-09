Alto Rendimento Brasil conquista quatro medalhas em Sul-Americano de Ginástica Rítmica Equipe brasileira ganhou ouro, prata e bronze nas provas de aparelhos com arco e bola

Campeonato estreou nessa quarta (27), na Bolívia Foto: Arquivo/EBC

O Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica começou nessa quarta-feira (27) em Cochabamba, na Bolívia, e a equipe brasileira já estreou com quatro medalhas.

A seleção foi premiada nas provas de arco, com a prata e o bronze. O ouro veio com a bola, aparelho em que as atletas também conquistaram o bronze.

O campeonato continua nesta quinta-feira (28) com as qualificatórias e finais das maças e da fita no individual, além da apresentação do conjunto com a série de três bolas e duas cordas. A competição termina nesta sexta-feira (30).

"Estamos na frente por equipes na somatória de todas as ginastas e, nas provas finais, tivemos as medalhas no arco e na bola. Isso significa que a equipe está coesa e que temos todas as chances de finalizar esse Sul-Americano de uma forma muito competente", avalia a treinadora Monika Queiroz.