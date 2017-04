Guerra na Síria Brasil deve manter cautela e ficar de "olho aberto" segundo especialista

Os Estados Unidos investigam se a Rússia sabia do ataque do governo sírio contra civis, usando armas químicas, que fez 84 vítimas e deixou mais de 500 feridos. Na quinta-feira (6), o governo de Donald Trump reagiu com um bombardeio a uma base militar na Síria.

Os dois eventos foram criticados durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU.

Para o professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília Creomar de Souza, a resposta de Washington foi uma demonstração de força do presidente Trump.

Creomar de Souza foi um dos convidados do painel que ocorre, no fim da tarde desta segunda-feira (10), na Comissão de Relações Exteriores do Senado sobre a ordem mundial no governo de Donald Trump.

Para o especialista, a postura brasileira deve ser de cautela e atenção às reações de potências internacionais, como a Rússia, diante desse processo.

O professor Creomar de Souza acredita que ainda é cedo para cogitar que a guerra civil na Síria evolua para um conflito em escala mundial. De acordo com o pesquisador, o cenário atual é mais próximo da Guerra Fria.