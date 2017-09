Brasil na China Brasil e China assinam 14 atos que fortalecem relação entre os dois países Acordos firmados entre governo e setor privado devem agilizar investimentos e cooperação

Presidente Xi Jinping recebe presidente Michel Temer para encontro e assinatura de atos Foto: Deco Bancillon/PR

O presidente da República, Michel Temer, e o presidente da República Popular da China, Xi Jinping, participaram, nesta sexta-feira (01), da assinatura de 14 atos internacionais. Parte deles são acordos bilaterais entre os dois governos e parte são acordos privados, que devem gerar negócios e investimentos no Brasil.

Entre as ações, foram fechados acordos para facilitação de vistos de turismo e de negócios entre os dois países. Outro ato prevê uma parceria para coprodução cinematográfica entre Brasil e China. Na ocasião também foi assinado um memorando de entendimento sobre comércio eletrônico.

Entre os atos do setor privado, foi assinado o licenciamento da Fase 2 da Usina de Belo Monte; além de um memorando de entendimento entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Associação Chinesa de Futebol (CFA) sobre cooperação no esporte.

Também foi fechado um acordo-quadro entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Sinosure para prestação de garantias a investidores chineses no Brasil e um Contrato de Financiamento da China Communication and Construction Company (CCCC) para Construção do Terminal de Uso Privado no Porto de São Luís. No total, o setor privado assinou oito atos.

Relações bilaterais

Antes da assinatura dos atos, o presidente da República conversou com o presidente chinês e afirmou que Brasil e China têm relações prósperas e, ao mesmo tempo, afetuosas. Temer agradeceu o convite para a vista oficial e destacou a importância da parceria entre os dois países.

Michel Temer é recebido pelo presidente da República Popular da China, Xi Jinping na chegada ao Grande Palácio do Povo, em Pequim.