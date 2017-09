Agricultura Brasil participará de feira de alimentos em Moscou No ano passado, evento reuniu mais de 28 mil visitantes, provenientes de 78 regiões da Rússia e de 89 países

World Food Moscow é uma das maiores feiras de alimentos do mundo Foto: Divulgação/World Food Moscow

O Brasil participará, mais uma vez, da World Food Moscow com o Pavilhão do Brasil, organizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE). O espaço terá 130 m² e abrigará 13 empresas dos setores de carnes, cachaça, polpas de frutas, açaí, amendoim e castanhas.

A World Food Moscow é uma das maiores feiras de alimentos do mundo. No ano passado, recebeu mais de 28 mil visitantes, provenientes de 78 regiões da Rússia e de 89 países, reunindo quase 1,5 mil expositores de aproximadamente 65 países.

Segundo o secretário de Relações Internacionais do Agronegócio (SRI) do Mapa, Odilson Luiz Ribeiro e Silva, Brasil e Rússia trabalham para que a corrente de comércio agrícola bilateral salte de US$ 5 bilhões para US$ 10 bilhões em cinco anos. A promoção internacional e o apoio à participação em grandes eventos comerciais, como a World Food Moscow, é parte desse processo.

A Rússia é um dos principais destinos de produtos alimentícios do Brasil, com destaque para o setor de carnes, que, no último ano, respondeu por mais de 40% das exportações agrícolas brasileiras para aquele país.