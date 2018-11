Saúde pública Brasil pode perder outros 3,3 mil médicos que não têm Revalida Baixas acontecerão se Bolsonaro cumprir a promessa de exigir revalidação do diploma de todos os médicos do programa Mais Médicos

Além dos mais de 8,3 mil cubanos que deixarão o País até o fim do ano, o Brasil corre o risco de perder outros 3,3 mil profissionais do Mais Médicos caso o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), cumpra a promessa de exigir revalidação do diploma de todos os médicos do programa. Esse é o número de participantes chamados de intercambistas, ou seja, brasileiros formados no exterior ou estrangeiros de outras nacionalidades que também foram dispensados da revalidação do diploma para atuar no País.